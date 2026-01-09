Advertisement
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ; ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

BJP Leader Dies Accident: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:17 PM IST

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ; ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

BJP Leader Dies Accident: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਜੁਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਮੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ (30) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਰੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਨਰੇਸ਼ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਨਰੇਸ਼ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਨਰੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਮਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।  ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਮਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਨਰੇਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

