ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਲੇ ਡਰੱਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ?

Muskan Became Mother: ਮੇਰਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਕਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਸੌਰਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਟੈਸਟ
ਸੌਰਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।" ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।