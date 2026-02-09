Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3103177
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

"ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ"; ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Delhi School Bomb Threat: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

"ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ"; ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Delhi School Bomb Threat: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ" ਅਤੇ "ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਲੋਰੇਟੋ ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਡੌਨ ਬੋਸਕੋ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

TAGS

delhi school bomb threatDelhi schools security alertpunjabi news

Trending news

mohali accident
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
faridkot news
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ
India Canada Deal
ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ
Mankirt Aulakh Song Asla
ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ; ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Punjabi Farmer Amritpal
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਹਾਅ
Fatehgarh Churian News
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ
Operation Prahar-2
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2 ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗਾ ਤਾਪਮਾਨ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਫਰਵਰੀ 2026
Jaito suicide News
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ