Bomb Threat: ਇੰਨਾਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ...

Ambala School Bomb Threat: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਵੀ ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਐਸਏ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Trending Photos
Ambala School Bomb Threats: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਵੀ ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਐਸਏ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਧਮਾਕਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਵੀ ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਐਸਏ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਧਮਾਕਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।