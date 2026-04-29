ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2046 ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਕੇਸ; ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਆਦੇਸ਼

Bombay HC revised order case: 2046 ਤੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Bombay HC revised order case: 2046 ਤੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 90 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ?
ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਕੇਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ
ਜੱਜ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਨੂੰ 2046 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।