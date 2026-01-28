Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3088816
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Breaking: Deputy CM ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹੋਇਆ Crash, ਲੈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ...

Deputy CM Ajit Pawar helicopter Crashes: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:56 AM IST
  • Breaking: Deputy CM ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਪਲੈਨ ਹੋਇਆ Crash..
  •  

Trending Photos

Breaking: Deputy CM ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹੋਇਆ Crash, ਲੈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ...

Deputy CM Ajit Pawar helicopter Crashes: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGS

CM Ajit Pawa

Trending news

plane crash
ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ Deputy CM ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ....
Schools
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ....
CM Ajit Pawa
Breaking: Deputy CM ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹੋਇਆ Crash, ਲੈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ...
Schools
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ
Jathedar Kuldeep Singh Gargajj
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
328 pawan saroop case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
Arijit Singh Retirement
Arijit Singh Retirement: ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ?
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਜਨਵਰੀ 2026
SYL row
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਸੀਐਮ ਮਾਨ