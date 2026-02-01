Budget 2026: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Lakhpati Didi Yojana: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
Budget 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ' ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਕੀ ਹਨ?
ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?
-ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
-ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ" ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ "ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ" ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵੱਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਕੀ ਹੈ?
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।