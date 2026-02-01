Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3094014
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Budget 2026: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Lakhpati Didi Yojana: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

Budget 2026: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Budget 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ' ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਕੀ ਹਨ?
ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?
-ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
-ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ" ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ "ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ" ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵੱਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਕੀ ਹੈ?
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGS

lakhpati didi yojanaShe Martbudget 2026

Trending news

lakhpati didi yojana
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
Union Budget 2026 Income Tax
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
kapurthala road accident
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Budget 2026 Content Creator Labs
15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ Content Creator Labs ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Budget 2026 Agriculture
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
Budget 2026 on MSME
Budget 2026: MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ
Union Budget 2026
Union Budget 2026: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ; ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
New Excise Duty
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
union budget date 2026
Union Budget 2026 Live: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ?