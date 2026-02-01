Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3093912
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Budget 2026: MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ

Budget 2026 on MSME: ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:18 PM IST

Trending Photos

Budget 2026: MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ

Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ MSME ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ।

MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, MSMEs ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ MSME ਲਈ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ
- ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
- ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
-ਐਮਐਸਐਮਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
-ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਤੋਂ MSME ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ?
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
- ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
- ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MSME, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

TAGS

Budget 2026 on MSMEbudget 2026Nirmala Sitharaman

Trending news

Budget 2026 on MSME
Budget 2026: MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ
Union Budget 2026
Union Budget 2026: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ; ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
New Excise Duty
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
union budget date 2026
Union Budget 2026 Live: ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Navjot Kaur sidhu
PM Modi ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ
LPG Cylinder
LPG Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਠੰਡ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਫਰਵਰੀ 2026
Navjot Sidhu News
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Bye- Bye