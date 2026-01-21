Budget 2026: 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ! ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ

Budget 2026 Real Estate: ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, CLSS ਸਬਸਿਡੀਆਂ, GST ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ SWAMIH ਫੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
1. ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Section 24b)
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹4-5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹75 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
3. ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ (PMAY/CLSS) ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLSS) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
4. ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ 'ਤੇ GST ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਅਤੇ ITC ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
5. ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ SWAMIH ਫੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਇਹ 'Make-or-Break' ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੁਸਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।