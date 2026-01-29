Advertisement
Budget 2026: 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ...ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਸਤੀਆਂ

Budget 2026 Expectations: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ! 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:42 AM IST

Tech Industry Demands Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Make in India ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਬਰੋਨਿਕਸ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ MSMEs 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ੇਬਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ MSME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਲਾਈਫ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO, ਤਾਦਾਸ਼ੀ ਚਿਬਾ ਨੇ PLI (ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ GST ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਪਕਰਣ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਕਨੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਰਿਜੀਤ ਤਲਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਲਪਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

budget 2026
