ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ

8 Opposition Mps Suspended: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 Opposition Mps Suspended: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਾਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟੇ।
8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਮਾਲਾ ਕਿਰਨ ਰੈਡੀ, ਵੈਂਕਟਰਮਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ, ਰਾਜਾ ਵਾਰਿੰਗਾਹ, ਹਿਬੀ ਈਡਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਡੋਲੇ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ "ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੇਨੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
