Budget Session 2026: 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ;ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Budget Session 2026:  2026 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:14 PM IST

Budget Session 2026:  2026 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

