Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3040715
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! 48 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ

Bus Accident: ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਟੇਰਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋਹਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:14 PM IST

Trending Photos

ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! 48 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ

ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਸਾਂਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। 28 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੰਜਬਾਸੋਦਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਟੇਰਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋਹਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੰਜਬਾਸੋਦਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਫਰ 
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

TAGS

#accident

Trending news

amritsar news
ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼, Video ਵਾਇਰਲ
Punjab elections
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪੇ
fatty liver
ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
firozpur zila parishad election
ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ; ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ
Kharmas 2025
16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
Entertainment News
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
Mansa news
ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Moga Accident
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
Himachal Weather
हिमाचल में आज कुछ इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट