ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ LPG ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ? ਹੁਣ WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ

LPG Cylinder Crisis: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ, SMS ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:02 AM IST

LPG Cylinder Crisis: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ, SMS, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ
1. WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-Indane ਦੇ ਗਾਹਕ 7588888824 'ਤੇ "REFILL" ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-HP ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ 9222201122 'ਤੇ "Hi" ਜਾਂ "Book" ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-Bharat Gas ਦੇ ਗਾਹਕ 1800224344 'ਤੇ "Hi" ਜਾਂ "Book" ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-Indane ਦੇ ਗਾਹਕ 8454955555 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-HP ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ 9493602222 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

3. SMS ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ
ਸਿਲੰਡਰ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-Indane ਦੇ ਗਾਹਕ 7718955555 'ਤੇ "REFILL" ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-Bharat Gas ਦੇ ਗਾਹਕ 7715012345 ਜਾਂ 7718012345 'ਤੇ "LPG" ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। LPG ਬੁਕਿੰਗ UMANG ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Paytm, PhonePe, ਅਤੇ Amazon Pay, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜੇਕਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Indane: 1800-2333-555
Bharat Gas: 1800-22-4344
HP Gas: 1800-2333-555

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

