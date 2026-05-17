ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 17, 2026, 05:53 PM IST

Gujarat Cash Seizure News: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਮਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਧਨਪੁਰ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਟੀਗਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹2,56,80,500 ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾਹੋਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਦੀਆ ਫਰਮ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜੂਭਾਈ ਨਿਨਾਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਹੋਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਤ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਡੋਦਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਿਮਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

