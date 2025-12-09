Advertisement
Indigo Airlines​ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ!, DGCA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Aviation Ministry Action On Indigo:  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 730,655 ਪੀਐਨਆਰ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹745 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 9,000 ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:18 AM IST

Indigo Airlines​ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ!, DGCA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Aviation Ministry Action On Indigo: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,200 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ।" ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 730,655 ਪੀਐਨਆਰ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹745 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 9,000 ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੂ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (FDTL ਫੇਜ਼-II) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 17% ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ $4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 8.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

