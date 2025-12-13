Advertisement
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ

Lionel Messi GOAT Tour of India​: ਮੈਸੀ ਸਵੇਰੇ 2:26 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:31 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ

Lionel Messi GOAT Tour of India​: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਥਿਤ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਰੰਗਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੱਗਜ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। GOAT ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੈਸੀ ਸਵੇਰੇ 2:26 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਤਕਥਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਸੀ ਕੁਝ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਭੀੜ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ₹4,500 ਤੋਂ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਸੀਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਸਾਥੀ ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਵੀ ਸਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਬੋਸ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

