Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3178137
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Chief Minister  Resignation News: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:11 AM IST

Trending Photos

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Chief Minister  Resignation News: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਿਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਫਿਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਜੇਡੀਯੂ, ਭਾਜਪਾ, ਐਚਏਐਮ, ਆਰਐਲਜੇਪੀ, ਅਤੇ ਆਰਐਲਐਮ - ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਨੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

TAGS

Nitish Kumar ResignationNitish Kumar Resigns todaypunjabi news

Trending news

Nitish Kumar Resignation
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
Supreme Court MSP Notice
MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Himachal Weather
हिमाचल में 2 दिन राहत, फिर मौसम का यू-टर्न! 16 अप्रैल से बारिश-तूफान का अलर्ट
Vigilance Action
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 50,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
mohali accident
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਮੌਤ
zirakpur news
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ; ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ
Baisakhi 2026
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Ludhiana Crime Case
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ