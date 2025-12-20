Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3047536
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

Vidyawati Devi Death News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

Vidyawati Devi Death News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6:40 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਂਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਾਟ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਸੀ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਜੀਆਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦਨ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕੰਕਰਬਾਗ ਦੇ ਪੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦਨ ਸਿਨਹਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਨੌਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਂਸ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

Vidyawati Devi Death NewsVidyawati Devi obituarypunjabi news

Trending news

PM Imran khan
ਸਾਬਕਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
Ludhiana News
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ 7 ਲੋਕ
PGI Scam
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ; ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ
Canada passed Bill C-3
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਅਸਾਨ!, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ C-3 Law ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
Hoshiarpur Murder News
ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
Samrala news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Bilaspur News
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने काफिला रोक कर टिपर ऑपरेटरों की सुनी समस्या
Rana Balachauria case update
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Delhi airport pilot assault
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕਤਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
Kanchan Kumari Murder Case
ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ