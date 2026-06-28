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ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਰੂਟ 'ਤੇ CISF ਮੈਟਾਡੋਰ ਪਲਟੀ, 13-14 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

CISF Matador Accident News: ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਡੋਰ ਵਾਹਨ ਤਾਰਾਕੋਟ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 28, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:33 PM IST
ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਰੂਟ 'ਤੇ CISF ਮੈਟਾਡੋਰ ਪਲਟੀ, 13-14 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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