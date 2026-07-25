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ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Dharmendra Pradhan Resignation: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 25, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:27 PM IST
ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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