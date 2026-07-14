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ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:55 AM IST
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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