ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ; ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

CNG Price Hike News: ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CNG Price Hike News: ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਗਰ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 82 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 84 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਐਨਜੀ ਕੀਮਤਾਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਜੀਐਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 470,000 ਆਟੋ ਅਤੇ 160,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 500,000 ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।