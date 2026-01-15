Advertisement
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:51 PM IST

Congress MLA Threat: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

 ਧਮਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਤਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਰਵਾੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸੀਹਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ
ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹4 ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

