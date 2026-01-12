Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3071327
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

PSLV-C62 ਲਾਂਚ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ISRO ਅੱਜ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

PSLV-C62: PSLV C62 ਰਾਕੇਟ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (EOS-N1) ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:49 AM IST

Trending Photos

PSLV-C62 ਲਾਂਚ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ISRO ਅੱਜ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

PSLV-C62: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (PSLV) C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਸਾਢੇ 22 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ISRO ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

PSLV C62 ਰਾਕੇਟ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (EOS-N1) ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

Add Zee News as a Preferred Source

ISRO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 260 ਟਨ ਦੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:18 ਵਜੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ISRO ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:48 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ISRO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

PSLV-C62/EOS-N1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਕੇਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (EOS) ਨੂੰ 13 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟਆਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀਨ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ (PS4) ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਕੇਸਟਰਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ (KID) ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGS

PSLV-C62ISROSpace Mission 2026

Trending news

Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਜਨਵਰੀ 2026
Harsimrat Badal
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ- ਹਰਸਿਮਰਤ
bihar roads
ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤੀ
Aam Aadmi Party
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Jalalabad news
ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬੋਲੇ– “ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ...
Virat Kohli
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
CM Bhagwant Singh Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ​​ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
Chandigarh News
CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ