PSLV-C62 ਲਾਂਚ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ISRO ਅੱਜ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

PSLV-C62: PSLV C62 ਰਾਕੇਟ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (EOS-N1) ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PSLV-C62: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (PSLV) C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਸਾਢੇ 22 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ISRO ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ISRO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 260 ਟਨ ਦੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:18 ਵਜੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ISRO ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:48 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ISRO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
PSLV-C62/EOS-N1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਕੇਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (EOS) ਨੂੰ 13 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟਆਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀਨ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ (PS4) ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਕੇਸਟਰਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ (KID) ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।