Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 04, 2026, 08:15 AM IST

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ

West Bengal Elections Result: ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 293 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ (ਫਾਲਟਾ) 'ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਖਾਵਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ 92.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 293 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ।

Vote Counting 2026Five State ElectionsWest bengal elections

