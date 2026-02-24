Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3121183
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 853 ਰੁਪਏ

Delhi Free Gas Cylinder Scheme: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:15 PM IST

Trending Photos

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 853 ਰੁਪਏ

Delhi Free Gas Cylinder Scheme:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?

  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ।
  • ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ DBT ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹242.77 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ₹242 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੋਲੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯਾਨੀ ₹853, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ₹853 PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

TAGS

Delhi free gas cylinder schemeRekha Gupta announcementpunjabi news

Trending news

Delhi free gas cylinder scheme
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 853 ਰੁਪਏ
dharamshala news
धर्मशाला से चिंतपूर्णी तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बस! सफल ट्रायल के बाद जल्द शुरू होगी सेवा
Punjab and Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Shiromani Akali Dal
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Kotkapura extortion case
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Moga Migrant Workers Attack
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Moga crime News
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ
Kapurthala news
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ICU
ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ? ICU ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Adia Police Post Attack
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ