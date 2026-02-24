ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 853 ਰੁਪਏ

Delhi Free Gas Cylinder Scheme: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Delhi Free Gas Cylinder Scheme: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹242.77 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ₹242 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੋਲੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯਾਨੀ ₹853, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ₹853 PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"