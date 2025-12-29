ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ AI ਆਧਾਰਿਤ IGMS ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Delhi Government AI Grievance System: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IGMS ਇੱਕ AI ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
Trending Photos
Delhi Government AI Grievance System: Delhi Government ਜਲਦ ਹੀ IIT Kanpur ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (IGMS) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ (ਮਰਜ) ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IGMS ਇੱਕ AI ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PGMS) ਆਦਿ—ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ IGMS ਸੁਰੱਖਿਅਤ APIs ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ AI/ML ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰੇਗਾ।
IGMS ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ:
IIT ਕਾਨਪੁਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ (ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।