ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ AI ਆਧਾਰਿਤ IGMS ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Delhi Government AI Grievance System: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IGMS ਇੱਕ AI ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:00 PM IST

Delhi Government AI Grievance System: Delhi Government ਜਲਦ ਹੀ IIT Kanpur ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (IGMS) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ (ਮਰਜ) ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IGMS ਇੱਕ AI ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PGMS) ਆਦਿਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ IGMS ਸੁਰੱਖਿਅਤ APIs ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ AI/ML ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰੇਗਾ।

IGMS ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ:

  • ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: PGMS, LG Listening Post, CPGRAMS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਸੈਮੈਂਟਿਕ ਸਰਚ: ਸਿਰਫ਼ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
  • ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
  • ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰਿੰਗ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ OCR: ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।

IIT ਕਾਨਪੁਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ (ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

TAGS

Delhi governmentIIT KanpurAI-based IGMS

