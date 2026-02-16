Advertisement
Transfers: ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 36 IAS ਸਮੇਤ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Transfer news: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 36 ਦਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:10 PM IST

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 36 ਦਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਡੀ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਜੀਵ ਆਹੁਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

