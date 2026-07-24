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Jantar Mantar Protest: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

Delhi Jantar Mantar Protest: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:32 PM IST
Jantar Mantar Protest: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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