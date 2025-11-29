Advertisement
Private hospital Notice: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:20 PM IST

Private hospital Warning: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਦੇ 30 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲ ਫਲਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 30 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੁੱਖਾ ਸੀ।

ਉਮਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਜ਼ਮਿਲ, ਮੁਫਤੀ ਇਰਫਾਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

