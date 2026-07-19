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21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ

Desh Bachao Morcha Rally News: ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 19, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:37 PM IST
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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