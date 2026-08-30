ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

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Dr Subhash Chandra News: NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ #PaiseVapasKaro ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ-ਵਾਰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 1,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇ 4,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 3,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਰਿਣਦਾਤਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ 726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ HDFC ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 1,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਨ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ DRT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਨੇ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ 1,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 39.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 31.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 6.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀ ਬਚੀ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ 4,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਫੰਡਾਂ, NBFCs ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ #PaisaWapasKaro ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।