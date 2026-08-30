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  • /ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

Dr Subhash Chandra News: NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 30, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:54 PM IST
ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ-ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ
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