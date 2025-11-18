Advertisement
Dr Umar Video: ਆਤੰਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੀ Exclusive ਫੁਟੇਜ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Delhi Blast Terrorist Dr Umar Video: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:14 AM IST

Dr Umar Video: ਆਤੰਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੀ Exclusive ਫੁਟੇਜ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Dr Umar Video: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਜਸਿਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

 

ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲਿਬੇਰੋਸਿਸ ਬੰਬਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। 

ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ) ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"

ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ?

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

