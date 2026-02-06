Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ

Earthquake News: ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:32 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
Earthquake in Lucknow: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 3.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (NCS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਂਡਾ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਭੂਚਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ?
ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:32 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਖਨਊ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨਪੁਰ, ਉਨਾਓ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।