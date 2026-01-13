Earthquake: ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

Earthquake in Uttarakhand: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ।
Earthquake in Uttarakhand: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 3.5 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 174 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ 183 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 3.7 ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 5.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 4 ਅਤੇ 5, ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭੂਚਾਲ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸੀਮਾ ਥਰਸਟ, ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਥਰਸਟ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਥਰਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਲਜੁਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।