Earthquake News: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

Earthquake News: ਕੱਛ ਦੇ ਰਾਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:50 AM IST

ਕੱਛ ਦੇ ਰਾਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਵ੍ਰਤਾ 4.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਪਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਨੋਰਥ ਵੈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕੰਪਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।

ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਗੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਚਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 2001 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੁਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

