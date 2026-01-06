EC ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, SIR ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Election Commission issues notice to Mohammed Shami: ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ECI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 9-11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
Election Commission issues notice to Mohammed Shami: ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕੈਫ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SIR-ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 93 ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸਬਿਹਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025-26 ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।