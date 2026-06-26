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ਗੁਜਰਾਤ 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ED Arrests Harpreet Talwar News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਤਲਵਾੜ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਬੁਆਏ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:03 AM IST
ਗੁਜਰਾਤ 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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