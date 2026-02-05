ਰੇਲਵੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 13.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

Railway Fraud Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
Railway Fraud Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ₹13.48 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.48 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਇਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਨਾਇਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹16.15 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.61 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਮਾਰਬਲ ਪਾਊਡਰ
• ਵੇਸਟ ਮਾਰਬਲ ਪਾਊਡਰ
• ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਫਿਟਕਰੀ ਪਾਊਡਰ
• ਪੁਟੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ HSN ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਭੇਜੇ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ GST ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹16.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹2.67 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ₹13.48 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.348 ਬਿਲੀਅਨ) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹13.48 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.348 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੈ।