ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੱਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ; ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

India Assembly Election Dates: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 174 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ 824 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.19 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਾਮ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ
ਕੇਰਲ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੱਕ ਪੜਾਅ)
ਪੁਡੂਚੇਰੀ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ - 4 ਮਈ, 2026 - ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ - ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — ਸਾਰੀਆਂ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ — ਸਾਰੀਆਂ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ: 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ 142 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।