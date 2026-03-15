ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੱਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ; ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

India Assembly Election Dates: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:07 PM IST

India Assembly Election Dates: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 174 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ 824 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.19 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਾਮ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ

ਕੇਰਲ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੱਕ ਪੜਾਅ)

ਪੁਡੂਚੇਰੀ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਗਿਣਤੀ: 4 ਮਈ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ - 4 ਮਈ, 2026 - ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ - ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — ਸਾਰੀਆਂ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ — ਸਾਰੀਆਂ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ: 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ 142 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Trending news

India Assembly Election Dates
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੱਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ; ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
Jai Ram Thakur
हिमाचल की आर्थिक स्थिति चिंताजनक, बजट में विकास के लिए पैसा नहीं: जयराम ठाकुर
Anandpur News
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ-ਚੀਮਾ
Satpal Raizada
BJP पर भड़के सतपाल रायजादा! बोले—RDG और आपदा मुद्दे पर हिमाचल हित में पूरी तरह फेल
Chief Minister Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਉਪਜਾਊ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ-ਮਾਨ
AAP Punjab
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 3 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
Goraya Murder
ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Goraya Murder
ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
aam admi clinic
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ: 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ