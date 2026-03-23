1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ? 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Delhi Electricity Price Hike: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ₹38,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 23, 2026, 03:58 PM IST

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ? 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Electricity Price Hike: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹38,552 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੈਟਸ" ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ:
BSES ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ - ਲਗਭਗ ₹19,174 ਕਰੋੜ
BSES ਯਮੁਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ - ਲਗਭਗ ₹12,333 ਕਰੋੜ
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ - ਲਗਭਗ ₹7,046 ਕਰੋੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਚਾਰਜ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੇਟ ਸਰਚਾਰਜ" ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।

