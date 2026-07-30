Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /National PHH
  • /ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ; ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਾਊ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ; ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਾਊ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi Police Encounter News: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 30, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:39 AM IST
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ; ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਾਊ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
Balbir Singh Seechewal1 hr ago
2
Punjab weather today2 hrs ago
3
Commonwealth Games 20262 hrs ago
4
ajj da hukamnama3 hrs ago
5
gurmeet singh meet hayerJul 29