ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! EPFO 3.0 ਵਿੱਚ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ

PF Withdrawal New Rules: EPFO 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ UPI ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ - ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
EPFO 3.0 Rules: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EPFO 3.0 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ PF ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
UPI ਅਤੇ ATM ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ PF
EPFO 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ UPI ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ PhonePe, Google Pay ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਮਾ
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਐਂਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ OTP ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
ਲੋੜਾਂ: ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ
ਰਿਹਾਇਸ਼: ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ 75% ਤੱਕ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਗਰਮ UAN, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕਡ, ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ
EPFO ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 32 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਉਣਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।