EPFO ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

PF Transfer: ਈਪੀਐਫਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:40 PM IST

EPFO Update 2026: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ PF ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ PF ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਸਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 800,000 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹5,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 14,000 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, 38,000 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ 41,000 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਮ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਤਾ ਕਦੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
EPFO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਫਸੇ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ EPFO ​​ਕੋਲ ਲਗਭਗ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹10,181 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।

8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

