/Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ;15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

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Nand Kishore Goenka Death News: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈੰਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵੈੰਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਐਸੇਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ, ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਏ ਰੋਡ, ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ, ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਇਨਕਾ ਹਾਊਸ, 166 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਗੋਇਨਕਾ ਉਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
28 ਸਤੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਗੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈੰਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਵੈੰਸੇਵਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਭਵਨ ਮੰਦਰ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਗਰਸੈਨ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਫਤੇਹਚੰਦ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੀਐਨਜੀ ਗੋਇਨਕਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੌ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਈ।