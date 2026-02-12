Advertisement
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਕਰ ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ

Sarla Maheshwari Passes Away: ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ, ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:19 PM IST

Sarla Maheshwari Passes Away: ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ, ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

 

.ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰਲਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।" ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਲਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਨਿਗਮ ਬੋਧ ਘਾਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

