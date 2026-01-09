ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ "ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ" ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ "ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਗਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ 20 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
22 ਸਾਲਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਧੋਦਾਮਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਧੋਦਾਮਣੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੋਦਾਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੌੜਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਰਾਨਾ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿੰਗਾਇਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।