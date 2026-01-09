Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3068366
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:20 AM IST

Trending Photos

ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ "ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ" ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ "ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਗਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ 20 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

22 ਸਾਲਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਧੋਦਾਮਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਧੋਦਾਮਣੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੋਦਾਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਧੋਦਾਮਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੌੜਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਰਾਨਾ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿੰਗਾਇਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGS

karnataka

Trending news

karnataka
ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Punjab Cabinet Meeting
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
US Senate
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ...
Weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਡ ਦਾ Double Attack! ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਜਨਵਰੀ 2026
AAP Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਾਇਆ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
Speaker Kultar Singh Sandhwan
ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
IIT Ropar
IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ
IAS
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Punjab cabinet reshuffle
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਭਾਗ