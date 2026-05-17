ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; 68 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ

Rajdhani Express Fire: ਕੋਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12431) ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੂਨੀ ਰਿਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਅਲੋਟ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਚ ਨੰਬਰ ਬੀ-1 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਸਾਮਾਨ-ਕਮ-ਗਾਰਡ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਾ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 68 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3:45 ਵਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਵਜੇ ਕੋਟਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਅਲੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਓਵਰਹੈੱਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਘਨ ਪਈ
ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮੁੰਬਈ-ਜੈਪੁਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।