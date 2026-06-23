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1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ! LPG, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Rule Changes From 1 July 2026: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ, ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ, CNG-PNG ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:01 PM IST
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ! LPG, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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